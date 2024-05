Würzburg

Nach Defekt an Straßenbahn: Erste Bahn wieder in Betrieb

Nach monatelangen Sicherheitsüberprüfungen von Straßenbahnen in Würzburg ist am Freitag die erste Bahn wieder in Betrieb gegangen.

Bis alle wieder einsetzbar sind, werde es aber weiterhin noch dauern, heißt es in einer Pressemitteilung der Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH. Gut die Hälfte der Straßenbahnen in Würzburg steht seit Anfang November still und wird auf mögliche Sicherheitsrisiken kontrolliert. Grund war ein Defekt an einem Fahrzeug. In der Folge fahren teilweise Busse als Ersatz und die noch vorhandenen Straßenbahnen in längerer Taktung. Manche Halte entfallen. Informationen zum Defekt und Ersatzfahrplan (dpa)

