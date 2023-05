Nach illegaler Feuershow: Ermittlung wegen Körperverletzung

Nach einer illegalen Feuershow mit einem schwer brandverletzten Mann in Würzburg ermittelt die Polizei gegen eine Mitarbeiterin des Clubs.

Es gehe um den Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung und der Herbeiführung einer Brandgefahr, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Zudem müssten die Beamten noch klären, wer an dem Tag die Verantwortung für die Show an der Bar hatte, bei der eine brennende Flüssigkeit auf der Theke entzündet worden war.

Das Opfer aus dem Landkreis Main-Spessart hatte bei der Inszenierung am frühen Sonntagmorgen Verbrennungen am Oberkörper und im Gesicht erlitten. Der Mann liegt laut Polizei nach wie vor im Krankenhaus.

Welche Flüssigkeit genau in Brand gesetzt wurde, ist noch unklar. Sie war im Barbereich angezündet worden und griff auf den Besucher des Clubs über. Nach Aussage eines Stadtsprechers war das offene Feuer in dem Veranstaltungsraum nicht genehmigt worden.

(dpa)