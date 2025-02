Radfahrer stoppt Auto und schlägt auf Fahrer ein

Ein Radfahrer hat in Würzburg ein Auto angehalten und auf den Fahrer eingeschlagen. Die beiden waren am Freitag laut Polizeiangaben bereits kurz zuvor in Streit geraten. Der Autofahrer hatte sich mittels Handzeichen darüber erbost, dass der Fahrradfahrer neben ihm auf der Straße statt auf dem Radweg fuhr. Der Radler habe daraufhin auf das Dach und gegen den Außenspiegel des Wagens geschlagen - und sei dabei gestürzt.

Wenig später habe sich der Radfahrer vor das Auto gestellt, um den Fahrer zum Anhalten zu zwingen, sagte ein Polizeisprecher. Dann habe er die Tür aufgerissen, auf den Fahrer eingeschlagen, ihn beschimpft und versucht, ihn aus dem Wagen zu ziehen. Zeugen griffen ein und riefen die Polizei. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Da der Radfahrer im Verdacht steht, Drogen genommen zu haben, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Mann muss sich unter anderem wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten.