Verdacht auf Buttersäure: Einkaufszentrum geräumt

In Würzburg ist wegen des Verdachts auf Buttersäure ein Einkaufszentrum geräumt worden.

Rund 300 Menschen mussten das Gebäude verlassen, wie ein Polizeisprecher sagte. Anrufer hatten am Donnerstagnachmittag einen ungewöhnlichen Geruch vor einem Laden gemeldet. Alarmierte Feuerwehrkräfte vermuteten Buttersäure auf einem Fußabtreter vor dem Laden. Die Einsatzkräfte lüfteten den Komplex in der Altstadt und brachten den Fußabtreter nach draußen. Anschließend konnte das Einkaufszentrum - mit Ausnahme des betroffenen Ladens - wieder öffnen. Die Polizei ermittelt nun, ob es sich wirklich um Buttersäure handelte - und wer oder was dahinterstecken könnte.

(dpa)