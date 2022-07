Von wegen Telefon-Betrug: Wie eine 83-Jährige zwei Verbrecher austrickste

Plus Ob Enkeltrick oder Schockanruf: Die Telefon-Betrüger werden immer dreister. In Würzburg hat eine 83-jährige Frau den Spieß aber umgedreht und zwei Kriminelle ausgetrickst.

Enkeltrick-Betrüger und Schockanrufer werden immer dreister. Aber mitunter wissen Betroffene richtig zu reagieren – das zeigt der Fall einer gewieften Rentnerin aus Würzburg, die zwei Betrüger auffliegen ließ, die nun verurteilt wurden.