Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Würzburg: Vor einem Jahr wurde Kevin Lick aus dem russischen Straflager befreit: So geht es ihm heute

Würzburg

Vor einem Jahr wurde Kevin Lick aus dem russischen Straflager befreit: So geht es ihm heute

Nach den traumatischen Erfahrungen könnte Kevin Lick eigentlich seine Freiheit genießen. Warum ihm das nicht gelingt, erklärt der Schüler im Interview.
Von Michael Czygan
    • |
    • |
    • |
    Seit dem Ende seiner Gefangenschaft engagiert sich der heute 20-jährige Kevin Lick für ein freiheitliches, demokratisches Russland.
    Seit dem Ende seiner Gefangenschaft engagiert sich der heute 20-jährige Kevin Lick für ein freiheitliches, demokratisches Russland. Foto: Thomas Obermeier

    Als 17-Jähriger wurde Kevin Lick in Russland wegen „Hochverrat“ verurteilt. Fast anderthalb Jahre war der Jugendliche, der 2005 im Westerwald geboren wurde und 2017 in die Heimat seiner Mutter nach Südrussland umgesiedelt war, in Gefängnissen und in einem Straflager des Putin-Regimes eingesperrt. Im Zuge des größten Gefangenenaustauschs zwischen Russland und dem Westen seit Ende des Kalten Krieges kam Lick im August 2024 überraschend frei. Seitdem lebt er mit seiner Mutter in Würzburg und geht hier zur Schule. Zum Interview erscheint ein zurückhaltender, höflicher junger Mann. Kevin Lick reagiert auf alle Fragen mit großer Nachdenklichkeit. Und er hält sich zurück, wenn das Gespräch zu persönlich wird.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden