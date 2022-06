Würzburg

18:00 Uhr

Würzburger Messerattacke: Endet der Mammutprozess schon deutlich früher?

Ein Jahr nach der tödlichen Messerattacke eines wohl psychisch kranken Mannes auf ihm unbekannte Menschen in Würzburg haben Bürger am Samstag an die Opfer erinnert.

Plus Ein Jahr nach der tödlichen Messerattacke in der Würzburger Innenstadt deutet sich an,dass der Mammutprozess gegen den Somalier früher zu Ende gehen könnte als geplant.

Von Jonas Keck, Manfred Schweidler

Die drei Berufsrichter und zwei Schöffen sind um ihre Aufgabe nicht zu beneiden. Sie sollen im Namen des Volkes eine Entscheidung treffen – und müssen doch Antworten auf Fragen schuldig bleiben, für die das Gesetzbuch allein keine Lösung hat. Warum tötete Abdirahman J. am 25. Juni 2021 in der Würzburger Innenstadt drei Frauen mit einem Messer und verletzte sechs weitere Menschen schwer? Warum hielt ihn niemand vorher auf? Und mit welcher Last müssen seine Opfer und ihre Angehörigen nun weiterleben?

