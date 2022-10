Landtag lädt zu Trauerstaatsakt für Barbara Stamm

Die frühere Landtagspräsidentin Barbara Stamm wird gut eine Woche nach ihrem Tod mit einem Trauerstaatsakt in Würzburg geehrt.

Zu dem Staatsakt im Rahmen eines Pontifikalrequiems lädt Landtagspräsidentin Ilse Aigner ( CSU) für kommenden Freitag (14. Oktober um 14.00 Uhr) in den Würzburger Dom ein. Anschließend ist ein Trauerempfang in der Residenz geplant, wie der Landtag am Freitag mitteilte. Der Trauerstaatsakt im Dom soll live übertragen werden.

Stamm, die von 2008 bis 2018 Landtagspräsidentin war, war am Mittwoch im Alter von 77 Jahren an den Folgen ihrer Krebserkrankung gestorben. Spitzenpolitiker aller Parteien, aus Bayern und dem Bund, würdigten Stamm etwa als "soziales Gewissen" der CSU und "Mutter Bayerns".

(dpa)