Aus Putins Straflager ans Gymnasium in Würzburg: Die unglaubliche Geschichte des Kevin Lick

In Deutschland steht an jeder Bundeswehreinrichtung - Fotografieren verboten. Obwohl sich Deutschland nicht im Krieg mit seinen unmittelbaren Nachbarn befindet, würde die Missachtung dieses Verbots auch für diesen systemkritischen jungen Mann Folgen haben. Dass er diese Fotos nur für private Zwecke gemacht haben will, würde ihm auch in Deutschland keiner der Geheimdienste glauben, sondern Spionage für Putin unterstellen. Ein Aufenthalt in einem Untersuchungsgefängnis ist auch in Deutschland keine Freude.