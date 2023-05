Wunsiedel i.Fichtelgebirge

39-Jähriger überschüttet Männer mit Bier und schlägt sie

Ein 39-Jähriger soll am frühen Sonntagmorgen in einem Bierzelt in Wunsiedel-Bernstein (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) zwei Männer mit Bier übergossen und danach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Zuvor war es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Streit zwischen dem Mann und den beiden Opfern im Alter von 18 und 19 Jahren gekommen, wie die Polizei mitteilte. Bei dem 19-Jährigen bestand danach der Verdacht auf einen Nasenbeinbruch, wie es weiter hieß. Alle drei waren demnach stark betrunken. Auf den Beschuldigten kommen nun zwei Strafanzeigen zu. (dpa)

