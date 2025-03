Hoher Schaden und ein Verletzter bei Brand in Werkstatt

Ein 38-Jähriger ist bei einem Brand in einer Werkstatt in Wunsiedel (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) verletzt worden. Der Mann habe am Donnerstag versucht, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu löschen und habe dabei eine Rauchvergiftung erlitten, wie die Polizei mitteilte. Laut den Ermittlern ist bei dem Brand ein Schaden von mindestens 100.000 Euro entstanden. Sanitäter versorgten den Mann demnach noch vor Ort. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

