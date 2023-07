Lastkraftwagen kippt mit Container auf geparktes Auto

Beim Versuch einen Container zu verladen, ist ein Lastkraftwagen in Oberfranken auf ein geparktes Auto gekippt und hat dabei einen Schaden von mindestens 100.000 Euro verursacht.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wollte der Sattelzug am Mittwochnachmittag in Weißenstadt (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) einen mit Kompost gefüllten Container auf die Ladebrücke ziehen. Dabei kippte das Fahrzeug samt Fracht aus bislang nicht geklärten Umständen um. Niemand wurde verletzt. Die Feuerwehr sammelte den verschütteten Kompost ein.

(dpa)