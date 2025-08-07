Umstrittener Auftritt in München: Olympiapark distanziert sich von Xavier Naidoo

„Er war einer der erfolgreichsten deutschen Künstler - und wurde mit den Jahren zu einem der umstrittensten“: So kündigt der Olympiapark München zwei Konzerte des Sängers Xavier Naidoo im Januar 2026 an. Im gleichen Schritt distanziert er sich vom Künstler. Hintergrund sind antisemitische und verschwörungsideologische Äußerungen des Künstlers, für die er in der Vergangenheit mehrfach scharf kritisiert wurde.

Naidoo kommt am 8. und 9. Januar in die Olympiahalle – es sind die ersten Auftritte nach jahrelanger Pause. „Die OMG bekennt sich zu Vielfalt und Toleranz und verurteilt Antisemitismus, Rassismus und Homophobie“, schreibt der Veranstalter in einer Konzertankündigung auf Facebook, die Anfang der Woche veröffentlicht wurde. Schnell erntete es Kritik durch Userinnen und User, werfen der GmbH „Scheinheiligkeit“ und „Profitgier“ vor.

Xavier Naidoo in München: Olympiapark GmbH spricht von „Kontrahierungszwang“

Die Olympiapark GmbH reagierte darauf wiederum mit einer Stellungnahme – und verwies auf einen „Kontrahierungszwang“, dem man unterliege. Aus diesem Grund könne man als öffentliches Unternehmen „Veranstaltungen nicht einfach ablehnen.“ Einzelne User zweifeln die Erklärung an. Auch die Werbung für den Künstler sorgt für Irritation.

Naidoo kündigte sein Comeback erst kürzlich an. Im Dezember spielt er seine ersten Konzerte seit Jahren in Köln, darauf folgen die Auftritte in München. Naidoo trat bei „Querdenker“-Veranstaltungen

2014 etwa trat Naidoo am Tag der Deutschen Einheit bei einer „Reichsbürger“-Versammlung in Berlin auf und hielt eine Rede. Dabei trug er ein T-Shirt mit dem Aufdruck „Freiheit für Deutschland“ . Ihm werden rassistische und homophobe Äußerungen vorgeworfen. Immer wieder gerieten deswegen auch seine Songs selbst in die Kritik. In einem Rechtsstreit mit einer Referentin der Amadeu Antonio Stiftung hatte das Bundesverfassungsgericht 2021 entschieden, dass Naidoo von dieser Als Antisemit bezeichnet werden durfte. Während der Corona-Pandemie hatte der 53-Jährige noch mit umstrittenen Aussagen und Verschwörungstheorien für Schlagzeilen gesorgt. In einem mittlerweile gelöschten Musikvideo 2021 ging ein Video des Sängers online, in dem er mit dem Rapper Scep gemeinsam vor einer „Diktatur“ in Deutschland warnte. Naidoo bezeichnete die Corona-Impfung im Song als „Gift“, Scep rappte dazu „Bewaffne dich! Vernichte den tiefen Staat!“.



Verfahren gegen Naidoo laufen aktuell noch

Zwei Verfahren sind dem 53-Jährigen noch immer anhängig. Diese laufen am Landgericht Mannheim. Dabei gehe es um frühere Vorwürfe wegen Volksverhetzung gegen den Sänger, teilte das Landgericht der Deutschen Presseagentur mit. In beiden Fällen geht es um Inhalte mit holocaustleugnendem und antisemitischem Charakter, die nach Behördenangaben über einen Telegram-Kanal verbreitet worden sein sollen. „In beiden Verfahren ist noch nicht über die Eröffnung des Hauptverfahrens entschieden worden“, so ein Gerichtssprecher.

Naidoos Anwälte haben die Vorwürfe als falsch zurückgewiesen. Ihr Mandant sei unschuldig und lehne antisemitisches, rassistisches und fremdenfeindliches Gedankengut ab. Bei der Anklageerhebung vor einem Jahr zeigten sie sich überzeugt, dass das Gericht die Eröffnung des Hauptverfahrens ablehnen werde, weil es keinen ausreichenden Tatverdacht gäbe.

2022 entschuldigte er sich in einem YouTube-Video. Er entschuldigt sich für seine „verstörenden Äußerungen“. Er hätte sich auf der Suche nach der Wahrheit verrannt, versucht er das zu erklären, woran er die letzten Jahre geglaubt hat. Dabei habe er den Bezug zur Realität verloren: „Ich habe mich Theorien, Sichtweisen und teilweise auch Gruppierungen geöffnet, von denen ich mich ohne Wenn und Aber distanziere und lossage. Ich war von Verschwörungserzählungen geblendet und habe sie nicht genug hinterfragt, habe mich zum Teil instrumentalisieren lassen.“ Auch von rechten und verschwörerischen Gruppen distanzierte er sich. „Ich stehe für Toleranz, Vielfalt und ein friedliches Miteinander.“

Kritiker zweifelten allerdings an der Glaubwürdigkeit seiner Entschuldigung.