"Bist du auch gegen Schwule?" – Empörung über Artikel in katholischer Zeitschrift

Dieses Heft und die kath. Kirche wird in 100 Jahren nicht das Problem frei gelebter Homosexualität in Deutschland sein.



Die Fragen sind unnötig aggressiv und provokativ; die Antworten liegen dagegen satt auf dem dem Boden des Grundgesetz mit Beachtung von Meinungs- und Glaubensfreiheit.



Auch wenn es teilweise arg unterkomplex wird ;-)



>> ...wenn Sex, wenn man es genau nimmt, von den Geschlechtsteilen her eigentlich nur zwischen Mann und Frau wirklich möglich ist. <<



Zum Teil liegt man zwar verklausuliert schon recht nah an der Wahrheit.



>> Das YOU! Magazin ist wie eine Bravo für Katholiken: Youtuber, Trends, Lifestyle, Sex – unter bestimmtem Blickwinkel. Wenn etwa Popstar Billie Eilish zu Wort kommt, dann um zu sagen, dass Pornografie ihr Hirn zerstört habe – verbunden mit acht redaktionellen Hinweisen, warum Pornografie schädlich ist („Du baust eine Mauer zwischen dir und Gott“). <<



Die Mauer steht unabhängig von der sexuellen Orientierung v.a. an der Grenze zum Partner...

