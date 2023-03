Würzburg

12:11 Uhr

Youtuber "Drachenlord" wird am Würzburger Bahnsteig attackiert: Polizei sucht nach Zeugen

Plus Zuerst Beschimpfungen, dann fliegen die Fäuste: Die Polizei bestätigt den Vorfall mit dem Youtuber am Dienstag. Seine "Hater" verbreiten Videos und Gerüchte.

Von Manfred Schweidler

Auch in Würzburg ist der fränkische Youtuber "Drachenlord" vor seinen Gegnern nicht sicher. Der bundesweit bekannte 33-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Rainer Winkler heißt, geriet offenbar am Dienstagabend in Würzburg beim Warten am Bahnsteig auf seinen Zug in eine handfeste Auseinandersetzung mit drei oder vier Männern. Ein Video davon fand noch am Abend auf dem Videokanal Telegram rasch Verbreitung. Es zeigt zunächst gegenseitige Beschimpfungen und dann eine Rauferei des "Drachenlords" mit mehreren Gegnern auf dem Bahnsteig 8/9.

Ein Sprecher der Bundespolizei bestätigte dieser Redaktion am Mittwochmorgen auf Anfrage: Kurz nach 20 Uhr sei das Revier am Hauptbahnhof informiert worden. Eine Streife habe Winkler am Bahnsteig angetroffen, der den Fall aus seiner Sicht bestätigte.

