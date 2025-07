Motorradfahrer verliert Kontrolle und erfasst Fußgänger

Beim Starten eines Motorrads hat ein 19-Jähriger die Kontrolle über das Fahrzeug in Kraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) verloren und zwei Fußgänger auf einem Gehweg erfasst. Ein 20-Jähriger erlitt am Samstag schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der junge Mann keinen Führerschein besaß, unter Drogeneinfluss stand, dass das Motorrad nicht zugelassen war und nicht ihm gehörte.

Neben dem 20-Jährigen wurde auch sein 33 Jahre alter Begleiter und der Motorradfahrer selbst verletzt. Die beiden wurden am Unfallort durch Sanitäter versorgt, hieß es. Wem das Motocross-Rad gehöre, sei nun Gegenstand der Ermittlungen. Der Fahrer müsse sich unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässiger Körperverletzungen und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.