Zahnarztbesuch eskaliert – Polizei muss Seniorin aus Praxis tragen

Eine 71-jährige Seniorin hat sich am Freitagnachmittag geweigert eine Zahnarztpraxis in Oberfranken zu verlassen, weil sie keinen Termin mehr bekommen hatte. Daraufhin rückte die Polizei in Hallstadt an und erteilte der Frau mehrere Platzverweise. Die Seniorin ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und versuchte in ein Behandlungszimmer zu gelangen. Als die Beamten sie daran hinderten, leistete sie laut Polizei Widerstand und beleidigte eine Polizistin.

Weil sie keinen Termin hatte: Polizei trägt Seniorin in Oberfranken aus Zahnarztpraxis

Anschließend fesselten die Polizisten die Frau und trugen sie aus der Praxis. Ihrem Ehemann gefiel das offenbar nicht. Der 81-Jährige versuchte seine Frau zu befreien – ohne Erfolg. Schlussendlich beruhigte sich das Ehepaar wieder und durfte nach Hause fahren. Bei der Rangelei wurde nach Angaben der Polizei niemand verletzt. Gegen die beiden Senioren wird nun wegen unterschiedlicher Delikte ermittelt. (mit dpa)