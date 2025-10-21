Zehnjährige in München von Auto angefahren und schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein Mädchen aus München bei einem Unfall mit einem Auto in Unterschleißheim am Montag, 20. Oktober. Das teilt das Polizeipräsidium München am Dienstag mit. Die Zehnjährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Schülerin aus München in Unterschleißheim von Auto erfasst

Die Schülerin überquerte laut Polizei um kurz vor 16 Uhr die Südliche Ingolstädter Straße in München, um auf den Gehweg auf der gegenüberliegenden Seite zu gelangen. Da sie offenbar unmittelbar vor der Front eines haltenden Linienbusses auf die Fahrbahn lief, konnte eine 18-jährige Autofahrerin aus Schwaben nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß des Mädchens mit dem Fahrzeug.

Die Zehnjährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto der 18-Jährigen entstand kein Schaden. Die Münchner Verkehrspolizei übernahm die Ermittlungen in der Sache.