Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Zehnjährige in München von Auto angefahren und schwer verletzt

München

Zehnjährige in München von Auto angefahren und schwer verletzt

Die Schülerin hatte offenbar hinter einem Linienbus die Straße überquert. Eine 18-jährige Autofahrerin aus Schwaben konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.
Von Dominik Schätzle
    • |
    • |
    • |
    Das zehnjährige Mädchen aus München kam nach dem Unfall schwer verletzt in ein Krankenhaus.
    Das zehnjährige Mädchen aus München kam nach dem Unfall schwer verletzt in ein Krankenhaus. Foto: Stephan Jansen, dpa (Symbolbild)

    Schwer verletzt wurde ein Mädchen aus München bei einem Unfall mit einem Auto in Unterschleißheim am Montag, 20. Oktober. Das teilt das Polizeipräsidium München am Dienstag mit. Die Zehnjährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

    Schülerin aus München in Unterschleißheim von Auto erfasst

    Die Schülerin überquerte laut Polizei um kurz vor 16 Uhr die Südliche Ingolstädter Straße in München, um auf den Gehweg auf der gegenüberliegenden Seite zu gelangen. Da sie offenbar unmittelbar vor der Front eines haltenden Linienbusses auf die Fahrbahn lief, konnte eine 18-jährige Autofahrerin aus Schwaben nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß des Mädchens mit dem Fahrzeug.

    Die Zehnjährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto der 18-Jährigen entstand kein Schaden. Die Münchner Verkehrspolizei übernahm die Ermittlungen in der Sache.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden