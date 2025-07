Zehnjähriges Kind stürzt von Balkon im sechsten Stock und stirbt

Ein zehnjähriges Kind ist beim Sturz vom Balkon eines Mehrfamilienhauses in Niederbayern gestorben. Das teilt das Polizeipräsidium Niederbayern am Freitag mit. Der Unfall, bei dem das Kind von einem Balkon im sechsten Stock gefallen war, hatte sich bereits am Mittwochabend ereignet.

Zehnjähriges Kind in Niederbayern von Balkon gestürzt: Es stirbt einen Tag danach

Gegen 18.30 Uhr sei am Mittwoch ein Notruf über die Integrierte Leitstelle eingegangen. Die Rettungskräfte brachten nach ihrem Eintreffen das Kind umgehend in ein Krankenhaus. Dort starb es am Donnerstag jedoch an den schweren Verletzungen, die es sich bei dem Sturz zugezogen hatte. Laut BR24 soll es sich um einen Bub aus Deggendorf handeln.

Die Kriminalpolizei Straubing ermittelt in dem Fall. Nach jetzigem Kenntnisstand liegen keine Hinweise auf eine Fremd- oder Gewalteinwirkung vor, so die Polizei.