Zehntausende bei Demos gegen Ukraine-Krieg in Bayern

Aus Protest gegen den Krieg in der Ukraine sind nach Angaben des Innenministeriums am Wochenende Zehntausende Menschen in Bayern auf die Straßen gegangen.

Der Behörde seien in diesem Zusammenhang 50 Versammlungen mit insgesamt rund 34.000 Teilnehmern gemeldet worden, sagte ein Sprecher am Montag in München. Da Demonstrationen aber nicht grundsätzlich ans Innenministerium gemeldet werden müssten, seien wohl nicht alle Versammlungen erfasst.

Die größten Versammlungen mit jeweils mehreren Tausend Teilnehmern habe die Polizei am Samstag und Sonntag aus München gemeldet. In Nürnberg gingen am Samstag demnach zudem rund 3500 Menschen auf die Straße, in Regensburg etwa 1000. Größere Störungen oder Zwischenfälle im Zusammenhang mit den Demonstrationen seien nicht gemeldet worden, sagte der Ministeriumssprecher.

