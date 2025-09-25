„Zeitzeugen bald nicht mehr da“: Warum Bayern die weltweit erste „Yad Vashem“-Außenstelle will

Bayern hat eine Vielzahl von Holocaust- und KZ-Gedenkstätten, die bekanntesten sind Dachau (Oberbayern) und Flossenbürg in der Oberpfalz. Nun soll eine weitere dazukommen, wenn es nach der Staatsregierung geht: Yad Vashem, die zentrale Erinnerungsstätte in Israel, plant in Kooperation mit dem Bund eine Außenstelle in Deutschland – und die Staatsregierung möchte sie nach Bayern holen.

Dass die Außenstelle kommt, ist schon beschlossen, die Bundesregierung hat bereits eine Machbarkeitsstudie mitfinanziert, an deren Ende sich drei Bundesländer als mögliche Standorte herauskristallisiert haben: Sachsen, Nordrhein-Westfalen und eben Bayern. Ludwig Spaenle (CSU), der bayerische Beauftragte gegen Antisemitismus, lässt keinen Zweifel daran, dass er die Bildungsstätte am liebsten im Freistaat sähe.

Zeitzeugen des Holocaust gibt es bald nicht mehr

„Wir werden uns mit all unseren Möglichkeiten dafür einsetzen“, sagt der CSU-Politiker unserer Redaktion. Mit „wir“ meint er sich und die Regierungskoalition, nennt explizit auch den Ministerpräsidenten als treibende Kraft.

Der Plan, ein Bildungszentum in Deutschland aufzubauen, entstand bereits zur Zeit der Ampel-Regierung. Dani Dayan, Leiter von Yad Vashem in Jerusalem, traf nach eigenen Angaben im Januar 2023 den damaligen Bundesklanzler Olaf Scholz (SPD). Bei diesem Gespräch sei die Idee aufgekommen, so heißt es in einer Pressemitteilung, „Yad Vashems Expertise auch in Deutschland anzubieten und in Zusammenarbeit mit deutschen Partnerinstitutionen ein innovatives Holocaust-Bildungszentrum zu errichten“. Die Große Koalition hält an dem Vorhaben fest.

Als klar war, dass Yad Vashem nach Deutschland kommt, habe sich Bayern „aktiv beworben und schriftlich hinterlegt, dass ein großes Interesse besteht“, so Spaenle – vor allem angesichts der Tatsache „dass die Zeitzeugen des Holocaust bald nicht mehr da sind“ und weil es „eine wichtige Frage ist, wie man dauerhaftes Erinnern von israelischer Seite mitgestaltet“.

Yad Vashem in Jerusalem ist für alle offen – für deutsche Polizisten und Lehrkräfte ebenso wie für orthodoxe Juden. Hier im Bild die „Halle der Namen" mit Bildern ermordeter Juden. Foto: Abir Sultan, dpa

Es wäre der erste Ableger von Yad Vashem außerhalb Israels. Gedenkstättenleiter Dayan und seine Delegation werden in den nächsten Wochen in die drei Bundesländer reisen. Im ersten Halbjahr 2026 soll der Standort feststehen. „Es geht darum, die Perspektive der Opfer in das Land der Täter zu bringen“, sagte Dayan kürzlich in Berlin. „Das neue Bildungszentrum wird dazu beitragen, die gefährlichen Phänomene der Verharmlosung und Verzerrung des Holocaust zu bekämpfen.“ Dafür ein neues Gebäude zu errichten, ist offenbar nicht geplant. „Es ist wichtiger, was in dem Gebäude passiert, als wie es aussieht“, erklärte Dayan. „Was Yad Vashem berühmt macht, ist der pädagogische Ansatz.“

Die Zentrale in Jerusalem wird jedes Jahr von mehr als einer Million Menschen besucht – ein hypermodernes Gebäude mit einer Ausstellung, die das Grauen des Holocaust zeigt. Herzstück ist die „Halle der Namen“. Deren Kuppel erinnert an das Glasdach des Reichtstags in Berlin und zeigt hunderte Bilder und Kurzbiografien von Jüdinnen und Juden, die durch die Nationalsozialisten starben.

Lehrkräfte und Polizisten aus Bayern können sich bei Yad Vashem fortbilden

Die israelische Regierung hatte 1953 per Gesetz beschlossen, die Erinnerungsstätte einzurichten. Weltberühmt ist auch die Gedenkhalle, in der Staatschefs und Regierungsvertreterinnen bei Delegationsreisen Kränze niederlegen. Weiter ist Yad Vashem für seine innovativen didaktischen Methoden bekannt, Wissen über den Holocaust zu vermitteln. Lehrkräfte oder Lehramtsstudierende aus Deutschland können sich in oder dank Yad Vashem fortbilden. Auch für viele angehende Polizistinnen und Polizisten steht ein Besuch in Yad Vashem im Ausbildungsplan. Die Dependance in Deutschland soll offen für alle sein, wird sich aber besonders an Lehrkräfte richten. Dayan plant mit etwa 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Befürworter eines Standorts außerhalb von Bayern machen sich für Leipzig stark, weil im Osten Deutschlands die Wahlergebnisse der rechtsextremen AfD besonders hoch sind. Auch für Yad Vashem-Leiter Dayan ist das ein Argument, allerdings gebe es noch viele andere Auswahlkriterien, die Erreichbarkeit etwa.

Die Politik versteht ein jüdisch geprägtes Bildungszentrum auch als Zeichen gegen den wachsenden Antisemitismus. Der Jahresbericht der Meldestellen für Antisemitismus dokumentiert für 2024 insgesamt 8627 antisemitische Vorfälle in Deutschland. Das bedeutet einen Anstieg um 77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Mehr als zwei Drittel der Fälle standen in Bezug zu Israel und zum Krieg in Nahost.