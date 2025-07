Dreijähriger überführt Täter nach Unfallflucht

Mit Hilfe eines dreijährigen Kindes hat die Polizei im bayerischen Bergen im Landkreis Traunstein einen Unfall aufgeklärt. Der Junge beobachtete am Donnerstag, wie der Fahrer eines Autos mit niederländischem Kennzeichen in der oberbayerischen Ortschaft gegen ein geparktes Auto gefahren war und anschließend den Unfallort verließ, wie die Polizei mitteilte. Das Kind spielte den Vorfall anschließend mit Spielzeugautos seinem Vater vor, der wiederum die Polizei rief. Der kleine Junge hatte den Unfall und das Auto demnach so genau beschrieben, dass die Polizei den 18-jährigen Fahrer ermitteln konnte. Gegen ihn wird nur wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

