Veranda mit Benzin begossen und angezündet - Mann in U-Haft

Nach einem Streit soll ein Mann die Veranda eines 53-Jährigen in München in Brand gesetzt haben. Wie die Polizei mitteilte, sitzt der 46-Jährige nun in Untersuchungshaft. Er soll am Freitag Benzin auf der Terrasse seines Bekannten verschüttet und angezündet haben. Anschließend sei er geflüchtet. Zuvor soll der Mann Geld vom 53-Jährigen gefordert haben.

Ein Zeuge bemerkte die Flammen und wählte den Notruf. Mit einem Feuerlöscher löschte er den Brand, noch bevor die Feuerwehr zu Hilfe kam. Verletzt wurde den Angaben nach niemand.

Den Verdächtigen fand die Polizei nach eigenen Angaben noch in der Nähe des Tatorts und nahm ihn fest. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen den Mann wegen Verdachts der versuchten räuberischen Erpressung sowie der versuchten schweren Brandstiftung.