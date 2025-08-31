Icon Menü
Zeugen gesucht: Polizei ermittelt nach Diebstahl von 24 Kennzeichen

Zeugen gesucht

Polizei ermittelt nach Diebstahl von 24 Kennzeichen

Dutzende Kennzeichen aus den Halterungen genommen und herausgerissen: Ein ungewöhnlicher Fall von Diebstählen beschäftigt die Ermittler in Rosenheim. Die Täter schlagen in mehreren Straßen zu.
Von dpa
    Was sind die Hintergründe des Kennzeichendiebstahls? (Symbolbild)
    Was sind die Hintergründe des Kennzeichendiebstahls? (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

    Unbekannte haben in Rosenheim nachts die Kennzeichen von mindestens 24 Fahrzeugen gestohlen. Nach Polizeiangaben wurden die Nummernschilder teils aus den Halterungen gerissen und entwendet. Betroffen waren Fahrzeuge in mehreren Straßenzügen der Stadt.

    Die gestohlenen Kennzeichen stammen überwiegend aus dem Zulassungsbereich Rosenheim, teils aber auch aus Traunstein und Eichstätt. Auffällige Kombinationen waren nicht zu erkennen, die Diebe könnten laut Polizei gezielt bestimmte Nummern ins Visier genommen haben.

