Raubüberfall auf Juwelier in Feuchtwangen

Ein maskierter Mann hat in einem Juweliergeschäft in Feuchtwangen (Landkreis Ansbach) eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht - und Bargeld und Schmuck verlangt. Dann flüchtete er mit der Beute, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Mitarbeiterin blieb bei dem Raubüberfall am Nachmittag unverletzt, erlitt aber einen Schock. Die Fahndung nach dem Täter blieb zunächst erfolglos.

Nun sucht die Kriminalpolizei Ansbach Zeugen, die Hinweise zum Fluchtweg, Aufenthaltsort oder zur Identität des Mannes geben können. Den Angaben zufolge ist der Täter etwa 1,75 Meter groß, kräftig und hatte einen rotbraunen Vollbart. Er trug eine schwarze Daunenjacke und eine schwarze Hose.