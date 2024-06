Diebe stehlen E-Bikes im Wert von hunderttausend Euro

Unbekannte Täter haben aus einem Sportgeschäft in Kaufering (Landkreis Landsberg am Lech) mehrere E-Bikes im Wert von etwa Hunderttausend Euro gestohlen.

Die Täter seien vermutlich in der Nacht zum Sonntag über eine Nebentüre in das Geschäft eingebrochen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Eine Reinigungskraft bemerkte die Einbruchsspuren am Morgen. Insgesamt erbeuteten die Täter rund 30 Fahrräder mitsamt Zubehör sowie Bargeld aus der Kasse. Die Kripo hofft nun auf Zeugenhinweise.

(dpa)