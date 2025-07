Im Ziegenhofskandal ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft

80 verendete und 41 kranke Ziegen waren Anfang Mai auf einem Ziegenhof in Dießen am Ammersee gefunden worden. Kurze Zeit später teilte das Landratsamt Landsberg mit, dass zu diesem Zeitpunkt in der Halle neben dem noch im Bau befindlichen Ziegenstall vermutlich 270 Tiere gehalten wurden. Der Verbleib von rund 150 Ziegen sei allerdings bislang nicht nachvollziehbar. Auch der Betrieb selbst könne, so die Auskunft des Landratsamts, „diese erhebliche Zahl von vor Ort nicht feststellbaren Tieren auf mehrfache Nachfrage nicht erklären“. Die 41 noch lebenden Tiere waren in einen Notstall bei Penzing gebracht worden.

Anfang Juli hat das Veterinäramt Landsberg Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Augsburg erstattet wegen des Verdachts des Verstoßes gegen Tierschutzgesetze. Die pathologische Untersuchung von drei toten Tieren am Bayrischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hat laut Landratsamt ergeben, dass „jeweils eine massive Abmagerung der Tiere, eine starke Blutarmut sowie ein starker Wurmbefall diagnostiziert wurde“. Zuvor war bereits vom Landratsamt Landsberg ein Nutztierhalteverbot gegen die Betreiber ausgesprochen worden, das mittlerweile rechtskräftig ist.

Die Ziegen am Ziegenhof in Dießen litten unter starkem Wurmbefall und Abmagerung

Daraus ließe sich eine „dauerhaft unzureichende Fütterung“ der Tiere ableiten und auch „das Unterlassen der dringend erforderlichen Entwurmung“ durch einen Tierarzt, heißt es in einer Stellungnahme des Landratsamts Landsberg auf Nachfrage unserer Redaktion.

Auch der Verband Oberbayerischer Ziegenzüchter und der Naturland-Verband, dem der landwirtschaftliche Betrieb und die Käseproduktion angehören, haben Konsequenzen gezogen. Der Ziegenzüchter-Verband hat den Betrieb aus seinen Reihen ausgeschlossen und die Betreiberin ihres Amts als zweite Vorsitzende enthoben. Der Naturland-Verband hat beiden Betrieben fristgerecht zum 30. September gekündigt, wie Verbandssprecher Markus Fadl gegenüber unserer Redaktion erklärte.