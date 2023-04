Tonnenweise illegalen Wasserpfeifentabak entdeckt

Zollfahnder haben in Bayern, Nordrhein-Westfalen und in Frankreich riesige Mengen illegalen Wasserpfeifentabak sichergestellt.

In vier illegalen Herstellungsbetrieben in Deutschland und Frankreich seien mehr als drei Tonnen Tabak sowie große Mengen an Zubehör gefunden worden, teilte der Zoll am Montag mit. Zuvor seien von Kräften der Zollfahndungsämter München und Essen 18 Objekte in Bayern und Nordrhein-Westfalen durchsucht worden.

In Deutschland seien 900 Kilogramm Wasserpfeifentabak, 400 Liter Grundstoffe und 75 Kilogramm Rauchtabak sichergestellt worden. Außerdem seien in drei Herstellungsbetrieben in Nordrhein-Westfalen Apparaturen und Geräte gefunden worden, sowie mutmaßlich gefälschtes Verpackungsmaterial mit den Markennamen namhafter Hersteller. In Paris wurde zeitgleich ein weiterer Herstellungsbetrieb entdeckt, bei dem 2,5 Tonnen unversteuerter Wasserpfeifentabak gefunden wurden.

Die Ermittlungen in Deutschland richten sich gegen sieben Syrer und einen Libanesen. Sie sollen den illegalen Tabak in gefälschte Verpackungen gepackt und diese mit gefälschten Steuerbanderolen versehen haben. Der Zoll schätzt den in Deutschland entstandenen Steuerschaden auf rund 100.000 Euro.

(dpa)