Zoologische Staatssammlung

Dieser Mann kennt fast alle Geheimnisse der Tierwelt

Zu Besuch bei Gerhard Haszprunar, dem langjährigen Leiter der Zoologischen Sammlung in München, der jetzt in den Ruhestand gegangen ist.

Plus Selbst Schnecken sind sympathisch, wenn Gerhard Haszprunar von ihnen spricht. Er leitete 27 Jahre Bayerns Zoologische Sammlung. Ein Spaziergang durch die heiligen Hallen der Forschung.

Von Sarah Ritschel

Zum Schluss geht Gerhard Haszprunar noch einmal hinunter ins Magazin, in dem er den Großteil seines Forschungslebens verbracht hat. Dorthin, wo die Weichtiere lagern, die Tintenfische in Alkohol, die Mikroorganismen vom Meeresboden. Hier unten bei den Tiefseetieren fühlt der 66-Jährige sich heimisch. Hier stapeln sich seine Veröffentlichungen, verschlagwortet unter dem Kürzel "Haszi", manche sind schon etwas vergilbt und zeugen von einer Jahrzehnte währenden Wissenschaftskarriere.

Gerhard Haszprunar war Hüter der Zoologischen Staatssammlung

Tausende Weichtiere hat er selbst katalogisiert. "Was ich geforscht habe, ist relativ unanschaulich", er lacht fast ein wenig entschuldigend. "Ich habe sehr viel mit Mikromollusken gearbeitet, mit Kleinstschnecken, alle so zwei Millimeter klein und darunter." Die spektakulären Präparate stehen in anderen Abteilungen des Hauses: die größten Falter der Welt, Käfer so groß wie Torwarthandschuhe, längst ausgestorbene Riesenpinguine.

