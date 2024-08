Zu wenig Platz für Fahrräder: So ist der Zug weniger attraktiv

Wenn Fahrgäste mit ihrem Rad nicht in den Zug einsteigen können, weil der Abstellbereich bereits voll ist, ist das für die Betroffenen extrem ärgerlich. In manchen Regionen fährt der Zug nicht alle 20 Minuten, Fahrgäste müssen sich ohnehin oft genug über Verspätungen oder Ausfälle ärgern. Dabei ließe sich das Problem mit Geld lösen.

Seit ein paar Jahren nehmen immer mehr Fahrgäste ihr Rad mit in den Zug. Das liegt auch am Deutschlandticket und am Boom der E-Bikes. Die Abstellbereiche in den Zügen reichen dafür allerdings nicht immer aus. Das gilt vor allem im Sommer an den Wochenenden und in den Ferien, wenn es viele Menschen in die Natur zieht.

So ist der Zug keine attraktive Alternative

Ansätze, um das Problem in den Griff zu kommen, gibt es: Züge mit unterschiedlicher Einrichtung, mehr Züge an den Wochenenden oder zusätzliche Waggons. Für die Umsetzung fehlt es an Geld, sagt die Bayerische Eisenbahngesellschaft. Das ist allerdings ein schwaches Argument.

Der Umwelt zuliebe sollen die Menschen das Auto stehen lassen und öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Wenn Fahrgäste aber nicht wissen, ob sie mit ihrem Rad in den Zug kommen, ist das keine besonders attraktive Alternative. Maßnahmen, um die Umwelt zu schützen, kosten nun mal Geld. Werden diese aufgeschoben, das zeigt eine Studie der gemeinnützigen Organisation Agora Verkehrswende, wird es später deutlich teurer. Dieses Geld sollte es Bund und Ländern wert sein.