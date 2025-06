Funkloch rettet Frau mutmaßlich vor Schockanrufern

Ein Funkloch hat eine Frau in der Oberpfalz offenbar davor bewahrt, Opfer von Telefonbetrügern zu werden. Ein Mann habe am Telefon behauptet, die Tochter der 61-Jährigen habe einen tödlichen Unfall verursacht, teilte die Polizei mit. Sie solle für eine Kautionszahlung etwa 50.000 Euro beschaffen, damit ihre Tochter nicht in Haft muss. Da ihre Tochter zu dieser Zeit im Auto unterwegs gewesen sei, habe die Frau dem Anrufer zunächst geglaubt.

Daher sei sie auch zu ihrer Wohnung in Sulzbach-Rosenberg gefahren, um Bargeld und Schmuck zu holen - wegen eines Funklochs sei aber die Verbindung abgerissen. Als die Frau vermeintlich zurückrief und bei der echten Polizei landete, sei sie über die Masche aufgeklärt worden. Beute machten die Betrüger in diesem Fall somit letztlich nicht.