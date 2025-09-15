Zugausfälle zwischen München und Nürnberg

Insgesamt sechs Verbindungen des München-Nürnberg-Expresses RE1 fallen am Sonntag, 14. September, zwischen den beiden bayerischen Großstädten aus. Das kündigte die Bahn in der Nacht zum Sonntag an. Grund sei nach Angaben des Konzerns eine Reparatur an einem Zug. Deshalb stünden für die Strecke weniger Fahrzeuge zur Verfügung und einzelne Fahrten müssten gestrichen werden.

Die Störung besteht der Meldung zufolge den gesamten Sonntag über von 10 Uhr morgens bis 22 Uhr. Betroffen sind Verbindungen in beiden Richtungen. Wie es von der Bahn weiter heißt, sollen sich Reisende über ihre gewählte Verbindung noch einmal kurz vor Fahrtbeginn informieren und gegebenenfalls einen anderen Zug der RE1 nutzen. Eine alternative Verbindung empfahl der Konzern nicht.

Zugausfälle am Sonntag zwischen München und Nürnberg: RE1 betroffen

Diese Regionalzüge des München-Nürnberg-Expresses in Richtung Franken fahren am Sonntag nicht.

RE1 von München Hbf um 10.04 Uhr

RE1 von München Hbf um 14.04 Uhr

RE1 von München Hbf um 18.04 Uhr

In Richtung Landeshauptstadt entfallen am Sonntag folgende Verbindungen der RE1.

RE1 von Nürnberg Hbf um 12.07 Uhr

RE1 von Nürnberg Hbf um 16.07 Uhr

RE1 von Nürnberg Hbf um 20.07 Uhr

Die RE1 fällt nicht zum ersten Mal zwischen München und Nürnberg aus. Erst Anfang und Ende August mussten ebenfalls jeweils an einem Sonntag mehrere Verbindungen gestrichen werden. Vor allem technische Probleme der Züge des Herstellers Skoda sorgen immer wieder für die Ausfälle. Die Bahn kündigte als Reaktion auf das wiederkehrende Problem an, neue Züge anschaffen zu wollen. Außerdem soll ein durchgehender Ein-Stunden-Takt zwischen den beiden bayerischen Großstädten umgesetzt werden. Fahrgäste müssen sich allerdings gedulden. Die Änderungen können der Bahn zufolge erst 2028 umgesetzt werden.