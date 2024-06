Zugausfälle wegen Hochwasser: Welche Strecken sind betroffen?

Das Hochwasser sorgt für zahlreiche Zugausfälle und Streckensperrungen in Bayern. Hier gibt es eine aktuelle Übersicht über Einschränkungen im Bahnverkehr.

Auch am Sonntag entspannt sich die Hochwasserlage in Süddeutschland noch nicht. In zahlreichen Ortschaften in Bayerisch-Schwaben und Oberbayern ist die Situation weiterhin angespannt. Auch für Bahnreisende hat das Unwetter Folgen: Zahlreiche Bahnstrecken sind aufgrund von Starkregen und Überschwemmungen gesperrt. Das betrifft sowohl Nah- als auch Fernverkehr. Hier gibt es einen Überblick, auf welche Strecken in Bayern aktuell keine Züge verkehren und wo mit Verspätungen zu rechnen ist.

Zugausfälle wegen Hochwasser in Bayern: Betroffene Strecken

Wie die Deutsche Bahn auf ihrer Website mitteilt, sind derzeit diese Strecken in Bayern von Zugausfällen betroffen:

München - Nürnberg

- Stuttgart - Ulm - Augsburg - München

- - - München - Lindau - Bregenz

- - Stuttgart - Crailsheim - Nürnberg

- - Augsburg - Kempten ( Allgäu ) - Oberstdorf

Die Verbindung München - Ulm ist für Fernzüge komplett gesperrt.

Auf diesen Strecken ist derzeit mit Verspätungen zu rechnen:

Nürnberg - Würzburg : Etwa 25 Minuten Verspätung

- : Etwa 25 Minuten München - Nürnberg : Etwa 45 Minuten Verspätungen

Auch diese Bahnstrecken sind aktuell in Bayern eingeschränkt

Nicht nur Züge der Deutschen Bahn fallen aufgrund des Hochwassers aus. Auch diese Bahnunternehmen in Bayern vermelden Streckensperrungen:

Paartalbahn/BRB: Auf der Paartalbahn zwischen Ingolstadt, Schrobenhausen und Augsburg kommt es aktuell zu Zugausfällen. Die Strecke zwischen Friedberg und Schrobenhausen ist aufgrund von Gleisunterspülungen komplett gesperrt. Ein Ersatzverkehr kann wegen Straßensperrungen nicht eingerichtet werden.

Go-Ahead: Auch auf den Strecken von Go-Ahead kommt es zu Zugausfällen und Verspätungen. Welche Linien genau betroffen sind, lässt sich in der Fahrbahnauskunft (go-ahead.bayern/fahrplanauskunft) nachvollziehen. Aktuell liegen die Verspätungen im Rahmen von bis zu 20 Minuten.

Agilis: Auch auf den Strecken von Agilis gibt es Einschränkungen. Mehrere Züge auf der Strecke Ulm - Donauwörth - Ingolstadt entfallen laut Fahrbahnauskunft. Unter agilis.de/live-infos gibt es aktuelle Infos zu den einzelnen Verbindungen.

Länderbahn: Die Echtzeitauskunft der Länderbahn für Strecken der alex und Oberpfalzbahn meldet derzeit ebenfalls Zugausfälle und Verspätungen. Weitere Auskunft über die betroffenen Verbindungen gibt es unter llaenderbahn.com/alex und laenderbahn.com/oberpfalzbahn.

Einschränkungen im Bahnverkehr dauern den ganzen Sonntag an

Am Sonntagvormittag warnte die Deutsche Bahn vor Reise in die vom Hochwasser betroffenen Regionen in Bayern und Baden-Württemberg. Die Züge, die trotz des Unwetters verkehren, seien laut DB sehr voll.

Reisende, die ihre Bahnfahrt aufgrund des Hochwassers verschieben müssen oder möchten, können jedoch beruhigt sein: Fahrkarten, die für den 2. Juni 2024 gekauft wurden, können zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden. Die Zugbindungen ist aufgehoben. Das Ticket gilt auch, wenn Fahrgäste für die Fahrt zum Zielort eine andere Strecke nehmen. Wer einen Sitzplatz gebucht hat, kann diesen kostenlos stornieren. Weitere Infos zu Fahrgastrechten aufgrund des Unwetters gibt es auf der Website der Deutschen Bahn.

Die Deutsche Bahn teilt mit, dass nach aktuellen Einschätzungen die Einschränkungen bis Sonntagnacht andauern. Für 17 Uhr ist ein Update zur Störungsdauer angekündigt.