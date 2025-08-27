Kein Zugverkehr zwischen Ingolstadt und Nürnberg am Mittwochmorgen

Zwischen Ingolstadt und Nürnberg liegen am Mittwochmorgen Gegenstände auf der Strecke. Die Bahn schreibt von erheblichen Einschränkungen im Zugverkehr. Weitere Details zu der Störung nannte der Konzern nicht. Das Problem bestehe allerdings seit 5.13 Uhr. Gegen 9 Uhr sollen die Züge wieder fahren, stellt die Bahn in Aussicht.

Zugausfälle des RE 1 am Mittwochmorgen zwischen Nürnberg und Ingolstadt

Betroffen sei zwar auch der Fernverkehr, der umgeleitet werden müsse. Zu Zugausfällen komme es aber nur im Regionalverkehr und auch dort nur auf allen Verbindungen des München-Nürnberg-Express RE 1. Wegen Bauarbeiten würden zurzeit keine anderen Regionallinien zwischen Nürnberg und Ingolstadt fahren, heißt es vom Konzern. Dennoch ist der RE 1, den die Bahn mit einer Höchstgeschwindigkeit von 190 Kilometern pro Stunde als Deutschlands schnellsten Regionalzug bezeichnet, eine zentrale Verbindung für Pendlerinnen und Pendler.

Diese müssen im Berufsverkehr am Mittwochmorgen mit erheblichen Verzögerungen rechnen. Zwischen den beiden betroffenen Bahnhöfen Kinding (Altmühltal) und Allersberg (Rothsee), sowie bis nach Roth sei während der Störung ein Ersatzbus im Einsatz. Ab Roth könnten Pendlerinnen und Pendler auf die S-Bahn oder Regionalzüge nach Nürnberg umsteigen.

Gegenstände auf dem Gleis: Berufsverkehr von Streckensperrung betroffen

Reisende, sowie Pendlerinnen und Pendler aus Ingolstadt mit dem Ziel Nürnberg könnten alternativ die RB 16 über Treuchtlingen und Roth nutzen, informiert die Bahn. Wer am Mittwoch von München nach Nürnberg gelangen wolle, müsse auf die längere Strecke über Augsburg und Treuchtlingen ausweichen. Unabhängig davon ob Pendlerinnen und Pendler auf den Bus ausweichen oder eine alternative Verbindung wählen, warnt die Bahn vor erheblich längeren Fahrtzeiten. Fahrgäste sollten außerdem unbedingt kurz vor Antritt ihrer Reise die gewählte Verbindung überprüfen.

Geplante Bauarbeiten sorgen ab Mitte September außerdem für Streckensperrungen im Regionalverkehr. Reisende der RB 6, RB 65 und RB 66 sowie des Regionalexpress RE 61 können sich hier über die Fahrplanänderungen informieren.