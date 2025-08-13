Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Zugausfälle zwischen München Hbf und Passau Hbf - diese Verbindungen sind betroffen

Deutsche Bahn

Zugausfälle zwischen München Hbf und Passau – diese Verbindungen sind betroffen

Zwischen München und Passau fallen am Mittwoch wegen einer Reparatur an der Oberleitung Züge aus. Das müssen Reisende jetzt beachten.
Von Valentin Kronberger
    • |
    • |
    • |
    Auf der Strecke zwischen München und Passau fallen Züge aus.
    Auf der Strecke zwischen München und Passau fallen Züge aus. Foto: Jens Büttner, dpa (Symbolbild)

    Am Mittwoch fallen zwischen dem Hauptbahnhof München und Passau Züge aus. Auf dem Abschnitt zwischen Wörth (Isar) und Landau (Isar) fahren derzeit keine Züge. Grund dafür ist laut Deutscher Bahn eine Reparatur an der Oberleitung.

    Alle Züge aus Richtung München Hbf und Landshut (Bay) wenden daher schon vorzeitig in Wörth. Die Züge aus Passau Hbf und Plattling kehren bereits in Landau um. Zwischen Wörth und Landau wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen für eingerichtet.

    Verspätungen und Abweichungen zwischen München und Passau

    Reisende sollen auf der Strecke der Linie RE 3 zwischen München und Passau mit Verspätungen und kurzfristigen Abweichungen rechnen. Die Deutsche Bahn empfiehlt daher, Verbindungen vor der Fahrt nochmals zu überprüfen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden