Zugausfälle zwischen München Hbf und Passau – diese Verbindungen sind betroffen

Am Mittwoch fallen zwischen dem Hauptbahnhof München und Passau Züge aus. Auf dem Abschnitt zwischen Wörth (Isar) und Landau (Isar) fahren derzeit keine Züge. Grund dafür ist laut Deutscher Bahn eine Reparatur an der Oberleitung.

Alle Züge aus Richtung München Hbf und Landshut (Bay) wenden daher schon vorzeitig in Wörth. Die Züge aus Passau Hbf und Plattling kehren bereits in Landau um. Zwischen Wörth und Landau wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen für eingerichtet.

Verspätungen und Abweichungen zwischen München und Passau

Reisende sollen auf der Strecke der Linie RE 3 zwischen München und Passau mit Verspätungen und kurzfristigen Abweichungen rechnen. Die Deutsche Bahn empfiehlt daher, Verbindungen vor der Fahrt nochmals zu überprüfen.