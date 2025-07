Massive Beeinträchtigungen im Zugverkehr wegen Brandschäden zwischen Nürnberg und Bamberg

Wegen Brandschäden ist die Zugstrecke zwischen den fränkischen Städten Nürnberg und Bamberg nach wie vor teilweise gesperrt. Der ICE-Verkehr zwischen Nürnberg und Erfurt, zahlreiche Regionalverbindungen und zwei S-Bahn-Linien sind betroffen. Gebrannt hatte es in einer Gleisunterführung in der Markt Hirschaid, die zwischen den Städten Forchheim und Bamberg liegt.

Streckensperrung zwischen Nürnberg und Bamberg: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Am frühen Freitagmorgen, den 4. Juli, hatten mehrere Holzlatten und Paletten Feuer gefangen, wie die Polizei berichtete. Dabei sei ein Sachschaden von rund 25.000 Euro entstanden. Außerdem ermittle die zuständige Kriminalpolizei wegen Brandstiftung. Ebenfalls am Freitagmorgen gab die Bahn bekannt, dass die Zugstrecke aufgrund der Schäden an der Unterführung gesperrt werden muss. Die Störung soll voraussichtlich eine knappe Woche lang bis zum Donnerstagmorgen, den 10. Juli, bestehen bleiben. Einem Bericht des Bayerischen Rundfunks zufolge müssten die Verantwortlichen zunächst die Tragfähigkeit des Bauwerks prüfen.

Der Bahn zufolge würden in dem Zeitraum die ICEs zwischen Nürnberg und Erfurt umgeleitet, was die Fahrtzeit in beide Richtungen um etwa 90 Minuten verlängere. Außerdem fielen alle Regionalverbindungen zwischen dem Nürnberger Hauptbahnhof und Bamberg aus. Auch die S-Bahn-Züge der S 1 aus Richtung Nürnberg endeten außerplanmäßig bereits in Forchheim. Betroffen davon seien folgenden Regionallinien.

RE 10

RB 12

RE 14

RE 19

RE 20

RE 28

RE 29

S 1

RB S6 / S 6

Schienenersatzverkehr nach Brandschäden besonders bei Forchheim und Bamberg voll

Zwischen den Halten Forchheim und Bamberg habe die Bahn einen Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Busse würden ohne Zwischenhalte zwischen den beiden Städten pendeln. Die Halte Strullendorf, Hirschaid, Buttenheim, Eggolsheim und Forchheim Nord könnten wegen Straßenarbeiten an den Bahnhöfen nicht von den Bussen angefahren werden. Deshalb setze die Bahn an diesen Großraumtaxen ein.

Die Streckensperrung und der Ersatzverkehr verlängere die Fahrtzeit zwischen Nürnberg und Bamberg erheblich, wie die Bahn mitteilt. Insbesondere zwischen Forchheim und Bamberg müssten Fahrgäste mit einer starken Auslastung der Busse und Taxen rechnen. Reisende zwischen den Hauptbahnhöfen Nürnberg und Schweinführt, sowie Bamberg könnten alternativ die RE 10 über Würzburg nutzen.