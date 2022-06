Zugunfall

11:38 Uhr

Aus der Ukraine geflüchtet, beim Zugunglück in Garmisch gestorben

Kerzen brennen in der Nähe der Unglücksstelle bei Burgrain im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Fünf Menschen sind dort vergangene Woche ums Leben gekommen.

Plus Unter den Todesopfern des Zugunglücks in Garmisch-Partenkirchen waren zwei geflüchtete Ukrainerinnen. Ein Flüchtlingshelfer will nun für den Sohn einer der Frauen kämpfen.

Von Victoria Schmitz

Zwei Frauen fliehen mit ihren Kindern vor dem Krieg in der Ukraine. Sie fliehen vor Bombenangriffen, vor Gefahr – und suchen Sicherheit. Sie lassen ihre Männer zurück, die nicht ausreisen dürfen, kommen mit den Kindern nach Deutschland. Die eine Frau mit ihrem Sohn, die andere mit ihrer Tochter. Rund 2000 Kilometer entfernt von ihrer Heimat, im Landkreis Garmisch-Partenkirchen, erhalten die Mütter bei Gastfamilien ein Dach über dem Kopf. Anastasia und Maria, so sollen sie in diesem Text genannt werden, haben es geschafft, dem Krieg zu entkommen. Halt hat das Schicksal vor ihnen trotzdem nicht gemacht.

