Zugverbindung München-Prag soll attraktiver werden

Prag – ein beliebtes Reiseziel. Besonders schön ist es dort im Sommer, wenn etwa die Beleuchtung auf der Karlsbrücke das Wasser in ein Stimmungsvolles Licht taucht. Dann tummeln sich die Touristen dort oder sie genießen ein Eis in den verwinkelten Gassen der Geburtsstadt Kafkas.

Mit geplanten Erneuerungen auf der Zugstrecke von München nach Prag soll die Fahrt jetzt für Zugreisende noch angenehmer werden. Wie Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) und sein tschechischer Amtskollege Martin Kupka nun ankündigten, soll die Verbindung durch moderne Züge und eine leistungsfähige Fernverkehrslinie attraktiver werden.

Zugreiseziel Prag: Zweiter Versuch für die Verbindung von München

Es ist ein zweiter Versuch, um die Verbindung aufzuwerten, die auch als „Problemstrecke“ gilt. Dies war zunächst gescheitert, weil sich niemand gefunden hat, der die Verbindung betreibt. Ursprünglich war der erste Versuch mit Start Ende 2028 geplant.

Die tschechische Hauptstadt Prag ist bei deutschen Touristen beliebt. Foto: Monika Skolimowska, dpa, dpa-tmn (Archivbild)

Wie es in einer Pressemitteilung des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr heißt, habe man sich darauf geeinigt, dass ab Ende 2031 Neufahrzeuge auf der Strecke zum Einsatz kommen sollen – sofern sich bei diesem Anlauf ein Betreiber findet. Grundlage soll eine Ausschreibung der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) und des tschechischen Verkehrsministeriums sein.

„Die Direktverbindung zwischen München und Prag ist das Rückgrat des bayerisch-tschechischen Zugverkehrs und braucht eine langfristige und fahrgastorientierte Perspektive“, sagt Bayerns Verkehrsminister.

Aktuell ist die Fahrt von München nach Prag in gut sechs Stunden zu schaffen, doch häufig mangelt es an Pünktlichkeit, sodass es schon einmal mehr Stunden werden können. Im bayerischen Verkehrsministerium spricht man von einer „der herausfordernsten Bahnverbindungen in Europa“.

Ausschreibung ab 2025

Die neue Ausschreibung soll zum Jahreswechsel starten, heißt es in der Mitteilung. Mit einem Zuschlag für das Vergabeverfahren „RE/EX36“ sei frühestens aber im ersten Halbjahr 2027 zu rechnen. Änderungen vor allem bei den Rangierverfahren, beim Personalbedarf und Catering sollen Einsparungen bringen. Die Vertragslaufzeit soll von Dezember 2031 bis Dezember 2046 gehen.

Bis dahin sollen Übergangsverträge mit Gebrauchtfahrzeugen vorgeschaltet werden. Diese sollen in Bayern im Zeitraum Dezember 2028 bis Dezember 2031 gelten. In Bayern gilt die Strecke seit dem Rückzug der DB-Fernverkehr als regional finanzierter Nahverkehr mit Fernverkehrscharakter.