Der Fuggerexpress der Bahn war besser als Go-Ahead

An sich ist ein Vergleich mehrer Angebote ja meist zuträglich für den Preis (aus Käufersicht). Allerdings bei so komplexen Projekten wie beim Betrieb des Schienenverkehrs für eine ganze Region funktioniert ein Bieterverfahren leider nur noch bedingt: Meist werden dann Äpfeln mit Birnen verglichen, was zum Zuschlag eines eigentlich schlechteren Bieters führen kann. Dass ein Go Ahead inkl. Beschaffung neuer Züge, Bau neuer Gebäude (die wollen auch erst mal abbezahlt werden), Suchen, Einstellen und Schulen von neuem Personal, etc. günstiger ist als die DB bisher ist schwer vorstellbar. Entweder hat die DB dann über Jahre ihre Preise aufgrund Monopolstellung ins Uferlose getrieben, oder Go Ahead hat einen derartigen Kampfpreis angeboten, dass der bisher bekannte Service nicht mehr aufrechterhalten werden kann - bzw. nur mit massiven Nachforderungen.



Aktuell jedenfalls ist der Wechsel des Anbieters alles andere als eine Erfolgsgeschichte.

