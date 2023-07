Nürnberg und München kooperieren bei Getränkemessen

Die Messen München und Nürnberg arbeiten künftig bei ihren Veranstaltungen für die Getränkeindustrie zusammen.

Dafür bündeln sie die Messen drinktec und BrauBeviale im neuen Joint Venture Yontex mit Sitz in Nürnberg, wie sie am Mittwoch mitteilten. An den beiden Veranstaltungen ändert sich dadurch nichts. Die drinktec wird weiter alle vier Jahre in München stattfinden - das nächste Mal 2025. Die BrauBeviale findet jeweils in den drei Jahren dazwischen statt.

Durch die Zusammenarbeit wollen sich die Messen künftig keine Konkurrenz in diesem Bereich mehr machen. Bayern solle dadurch zum "Welttreffpunkt" der Branche werden, sagte Reinhard Pfeiffer, einer der beiden Münchner Messechefs, zum "Stammtisch" der Getränkeindustrie.

(dpa)