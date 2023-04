Autofahrerin stirbt nach Unfall auf B30 bei Neu-Ulm

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf einer Bundesstraße im Landkreis Neu-Ulm ist eine Autofahrerin ums Leben gekommen.

Ein 49-Jähriger war mit seinem Auto am Mittwochabend auf der Bundesstraße 30 in Richtung Senden ins Schleudern geraten und in das Auto der 69 Jahre alten Fahrerin gekracht, wie ein Polizeisprecher in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der Frau rund 400 Meter weit geschleudert. Der Fahrer habe kurz vor dem Zusammenstoß mutmaßlich wegen einer nassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto verloren, sagte der Sprecher. Ob sich das Auto der Fahrerin in gleicher Richtung wie des Unfallverursachers oder im Gegenverkehr befand, sei bislang unklar.

Wiederbelebungsversuche der Notärzte schlugen fehl - die 69-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der 49-jährige Mann wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Details etwa zum Sachschaden waren zunächst nicht bekannt. Die Bergungsarbeiten auf der B30 am Kreuzungsbereich Neu-Ulm in Fahrtrichtung Senden dauerten auch in der Nacht noch an.

(dpa)