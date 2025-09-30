Immer neue Zusatzaufgaben: Ist das noch Schule – oder kann das weg?

An Ideen, was Schulen jenseits des regulären Unterrichts zusätzlich vermitteln sollen, ist in Bayern kein Mangel: Alltagskompetenzen. Umgang mit Künstlicher Intelligenz. Gefahren durch Soziale Medien. Projektwochen zu Drogenprävention, Medienkompetenz oder gesunder Ernährung. Schwerpunkttage zur Berufsorientierung. Dazu die Verfassungsviertelstunde oder - jetzt neu in den Grundschulen - die „Bewegungshalbestunde“.

„Gefühlt fast jede Woche eine neue Idee für zusätzliche Aufgaben der Schulen“

„Gefühlt gibt es fast jede Woche eine neue Idee, was Schule auch noch leisten soll“, findet Michael Schwägerl, Vorsitzender beim Lehrkräfte-Verband bpv. Immer neue Aufgaben würden den Schulen aufgeladen - ohne jedoch die Wirksamkeit der Extra-Inhalte zu überprüfen, klagt er. Gleichzeitig träfen neue pädagogische Herausforderungen wie das neunstufige Gymnasium und eine heterogenere Schülerschaft auf einen dauerhaften Lehrkräftemangel.

„Die Kernfrage ist deshalb: Was kann Schule unter diesen Rahmenbedingungen leisten – und was nicht?“, erklärt Schwägerl. Der Titel einer bpv-Veranstaltung vor einigen Wochen spitzte diese Frage noch provokanter zu: „Ist das Schule – oder kann das weg?“

Natürlich könnten und wollten sich die Schulen nicht neuen gesellschaftlichen Herausforderungen verschließen, beteuert Schwägerl. Doch ob Demokratie- und Medienbildung oder gesunde Ernährung: „Viele Themen sind ja ohnehin längst Teil des regulären Unterrichts.“ Trotzdem zusätzliche Themenwochen zu organisieren, bringe deshalb nicht nur wenig Mehrwert, sondern sei ein enormer Aufwand und unterbreche den regulären Unterricht – was wenig zielführend sei für den Lernerfolg der Schüler.

„Schule kein Reparaturbetrieb für alle Missstände in Gesellschaft und Elternhaus“

Die Zusatz-Aufgaben seien zudem zwar gut gemeint – überforderten aber oft die erzieherischen Möglichkeiten der Schulen, warnt Schwägerl: „Schule kann nicht der Reparaturbetrieb für alle Missstände in der Gesellschaft oder im Elternhaus sein.“

Die „Mehr-ist-besser“-Logik müsse deshalb ersetzt werden durch eine Fokussierung auf die Aufgaben, die Schule wirklich erfüllen muss, fordert er: Zuerst müsse deshalb der reguläre Unterricht gestemmt werden können – schwer genug in Zeiten knapper Lehrkräfte in den Schulen.

Nur wenn die Politik darüber hinaus etwa durch weniger Bürokratie oder entschlackte Lehrpläne Freiräume schaffe, könnten diese für Zusatzaufgaben genutzt werden. Dabei müsse jedoch stets ernsthaft geprüft werden, welche Maßnahmen wirklich Mehrwert schaffen. Diese Prüfung finde bislang nicht statt, kritisiert Schwägerl: „Ich kann mich jedenfalls an keinen Landtagsbeschluss erinnern, der für die Schulen irgendwas wieder abgeschafft hat.“

Bayerns Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) verspricht, Lehrkräfte entlasten zu wollen: So sollen etwa in den Lehrplänen künftig weniger „Muss“-Inhalte und mehr „Kann“-Inhalte zu finden sein. Die Lehrkräfte hätten damit mehr Spielraum bei der Gestaltung des Unterrichts, hofft Stolz – sie müssten diese Freiräume dann jedoch auch nutzen.

Mehr Freiheiten geben zu wollen, sei „ein gutes Signal“, findet Lehrervertreter Schwägerl. Entscheidend sei aber die konkrete Umsetzung - sowie die klare Rückendeckung des Ministeriums für die Lehrkräfte bei gelebtem „Mut zur Lücke“.

Kann also die Wende zum „Weniger ist Mehr“ wirklich gelingen? Schwägerl ist vorsichtig optimistisch: Den Schulen bleibe gar nichts übrig, als die knappen Ressourcen effektiver und wirksamer einzusetzen. Dass in Bayern schwierige Kurskorrekturen möglich sind, habe zudem die Rückkehr zum neunstufigen Gymnasium gezeigt, findet er: „Steter Tropfen höhlt auch hier den Stein.“