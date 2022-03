Sondergenehmigung: FC Bayern spielt vor 35.000 Zuschauern

Fußball-Bundesligist FC Bayern München hat eine Sondergenehmigung erhalten und darf gegen den 1.

FC Union Berlin vor 35.000 Zuschauern spielen. Am Samstag (18.30 Uhr) dürfen nach der 2G-Regel ausschließlich geimpfte und genesene Personen die Allianz Arena betreten. Zudem herrsche auch an den Sitzplätzen Maskenpflicht, teilte der Club am Freitag mit. Zuvor waren bis zu 25.000 Zuschauer zugelassen.

© dpa-infocom, dpa:220318-99-572638/2 (dpa)