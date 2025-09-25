Pendler aufgepasst: Baustelle und Stau auf der A8 nach München

Wer am Freitagmorgen auf der A8 zwischen Augsburg und München fährt, musste sich auf eine Baustelle und Stau gefasst machen. Auf einer ganz kurzen Strecke wurde auf der Hauptpendelstrecke nach München gebaut. Doch die Staus, die daraus resultierten waren teilweise richtig lang. Sogar nachts stockte hier der Verkehr.

Baustelle auf A8 nach München: Hier dauert es aktuell länger

Die A8-Baustelle erwartete Autofahrer von Augsburg kommend zwischen den Anschlussstellen Sulzemoos und Fuchsberg-West. Auf nur 0,5 Kilometern wurde hier bis in den Freitagmorgen hinein gebaut, wie im Verkehrsportal bayerninfo.de nachzulesen war. Doch der Verkehr staute sich schon um 5.30 Uhr am Freitagmorgen auf mindestens zwei Kilometern. Der ADAC ging zu diesem Zeitpunkt von einem Zeitverlust von mindestens 32 Minuten aus.

Bereits in der Nacht auf Freitag hatte es an dieser Stelle immer wieder Stau und stockenden Verkehr gegeben. Bereits gegen 23 Uhr am Donnerstagabend betrug der ungefähre Zeitverlust 49 Minuten, gegen Mitternacht war es fast eine ganze Stunde – und diese Werte hielten bis um zwei Uhr am frühen Freitagmorgen an.