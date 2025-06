Zehn Verletzte nach Busunfall in Berchtesgaden

In Berchtesgaden sind an Fronleichnam zwei Stadtbusse aufeinander aufgefahren. Dabei wurden zehn Menschen verletzt und ein Busfahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Führerhaus befreit werden. Wie das Bayerische Rote Kreuz informiert, ereignete sich der Unfall am Donnerstagmittag gegen 12.45 Uhr vor einer Bushaltestelle im Zentrum der oberbayerischen Gemeinde.

Busunglück in Berchtesgaden: Zehn Menschen nach Auffahrunfall verletzt

Einsatzkräfte des Roten Kreuzes hätten vier leichtverletzte Reisende in umliegende Krankenhäuser gebracht. Fünf weitere Leichtverletzte hätten nach dem Auffahrunfall selbstständig ihre Hausärzte aufsuchen wollen. Während der Rettungsarbeiten sei die Fahrbahn in Berchtesgaden komplett gesperrt gewesen.

Wie es zum Unfall kommen konnte, wird zurzeit untersucht. Der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zufolge geht die Polizei am Donnerstagabend von einem Fahrfehler aus. Demnach sei ein 49-jähriger Busfahrer in die Haltebucht in Berchtesgaden gefahren, in der zu dem Zeitpunkt bereits der andere Linienbus gestanden habe. Wie genau es zu dem Fahrfehler kommen konnte, würden die Beamtinnen und Beamten nun ermitteln.

Polizei geht nach Kollision zweier Linienbusse von 150.000 Euro Schaden aus

Der Bus des 49-Jährigen sei zum Zeitpunkt des Unfalls leer gewesen. Das erläuterte ein Polizeisprecher gegenüber der dpa. In dem anderen Bus seien insgesamt 15 Personen gewesen. Beide Fahrzeuge hätten nach dem Unfall abgeschleppt werden müssen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf insgesamt rund 150.000 Euro. (mit dpa)