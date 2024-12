Mann stiehlt Schaufensterpuppe in Unterfranken

Ein Mann hat in Schweinfurt eine mit einer Daunenjacke bekleidete Schaufensterpuppe aus einem Geschäft gestohlen. Schon am Wochenende zuvor soll er in Niederwerrn (Landkreis Schweinfurt) mit einem vollen Einkaufswagen im Wert von 470 Euro einen Laden ohne Bezahlung verlassen haben, wie die Polizei mitteilte.

Nachdem ein Hinweis wegen des Diebstahls der Schaufensterpuppe am Montag bei der Polizei eingegangen war, fanden die Beamten den 22-Jährigen kurze Zeit später in der Nähe des Ladens mit den gestohlenen Sachen im Wert von 110 Euro. Was er mit der Schaufensterpuppe wollte, blieb unklar.

Die Polizei hatte Bilder von Überwachungskameras von der Tat am Wochenende. So identifizierten die Beamten bei der vorläufigen Festnahme den Mann als Täter in dem Fall aus Niederwerrn. Gegen ihn wird nun ermittelt.