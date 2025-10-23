Zwei Stationen auf Münchner S-Bahn-Linie fallen dauerhaft aus – das ist der Grund

Die Züge der Münchner S-Bahn werden ab dem 30. Oktober 2025, etwa 14 Uhr, auf zwei Stationen der Linie S2 nicht mehr halten. Das teilt die Deutsche Bahn (DB) mit. Demnach ist erst Mitte des kommenden Jahres wieder mit normalem Betrieb zu rechnen, sodass die S2 wieder regulär verkehrt.

Kein Halt an den S2-Stationen St. Koloman und Aufhausen

Betroffen sind laut DB die Stationen St. Koloman und Aufhausen (beide im Landkreis Erding). Der Grund für die ungewöhnliche Maßnahme ist, dass bei einer Inspektion der Strecke Schäden am Gleis festgestellt worden waren, wie die Bahn erklärt. Deshalb müsse künftig die Streckengeschwindigkeit zwischen Ottenhofen und Altenerding reduziert werden. Damit trotz der niedrigeren Geschwindigkeit ein stabiler Betrieb im gewohnten Takt angeboten werden kann, so die Entscheidung der DB, fahren die S-Bahnen der S2 an den Stationen St. Koloman und Aufhausen ohne Halt durch.

Diese Situation wird wohl bis Mitte 2026 anhalten. Voraussichtlich können die Schäden laut Bahnangaben im Mai bei einer umfassenden Gleiserneuerung behoben werden – ab Juni 2026 könne die Strecke dann vermutlich wieder mit regulärer Geschwindigkeit befahren werden.

Ersatzverkehr zwischen Markt Schwaben und Erding

Was bedeutet das für die Fahrgäste, die normalerweise an den beiden Stationen in die S2 aus- oder einsteigen? Für diese gibt es einen Ersatzverkehr mit Bussen im 20-Minuten-Takt zwischen dem Markt Schwaben und Erding. Dort haben die Bahnreisenden dann Anschluss an den S-Bahn- und Regionalverkehr. Die übrigen Stationen der Linie S2 der Münchner S-Bahn sind nicht von Änderungen der Fahrzeiten betroffen.

Über die Abfahrtszeiten sowohl der S2 als auch der Busse des Schienenersatzverkehrs kann man sich über bahn.de und die App DB Navigator informieren.