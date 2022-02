Zwei Verletzte bei Brand in München

Zwei Menschen sind bei einem Brand in einer Autowerkstatt im Erdgeschoss eines Münchner Wohnhauses leicht verletzt worden.

Zwei Menschen sind bei einem Brand in einer Autowerkstatt im Erdgeschoss eines Münchner Wohnhauses leicht verletzt worden. Das Feuer entstand am frühen Samstagnachmittag im Stadtteil Sendling, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Die Brandursache sei noch unklar. Der Schaden belaufe sich auf weit mehr als 100.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:220213-99-103705/2 (dpa)