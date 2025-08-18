Kinder in Schwimmbädern sexuell belästigt

Zwei Männer haben in Schwimmbädern Kinder sexuell belästigt. In beiden Fällen, die sich in Augsburg und Coburg abspielten, werde nun wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern ermittelt, teilte die Polizei mit.

In Augsburg habe sich am Donnerstag ein 29-Jähriger nach derzeitigem Stand mehreren Kindern genähert und diese berührt, teilten die Ermittler mit. Außerdem habe der Verdächtige Fotos von mehreren Kindern angefertigt.

Nachdem Mitarbeiter des Schwimmbads den Mann angesprochen hätten, habe dieser versucht zu flüchten. Die Mitarbeiter und ein Elternteil hielten den Mann jedoch auf, wie die Polizei mitteilte. Anschließend sei er festgenommen worden, der 29-Jährige sitze nun in Untersuchungshaft.

Am Sonntag soll ein 33-Jähriger in einem Coburger Freibad ein elfjähriges Mädchen belästigt haben. Der Verdächtige soll das Mädchen «unsittlich berührt» haben, teilte die Polizei mit. Der Bademeister habe in dem Fall die Polizei verständigt, diese habe den Verdächtigen nach Zeugenhinweisen gefunden.