Anwalt über verschwundenes Mädchen: "Shalomah leidet am meisten"

Die Suche nach dem verschwundenen Sektenmädchen Shalomah aus dem Kreis Dillingen beschäftigt mittlerweile auch die tschechische Justiz. Wie es in dem Fall nun weitergeht.

Seit vier Monaten gilt die elfjährige Shalomah aus dem Landkreis Dillingen als vermisst. Das bei Pflegeeltern lebende Mädchen war nach dem Joggen spurlos verschwunden. Schnell erhärtete sich der Verdacht, dass ihre leiblichen Eltern, Mitglieder der Sekte „Zwölf Stämme“, Shalomah zu sich genommen haben. Seither sind diese zur Fahndung ausgeschrieben.

Wir suchen nach wie vor“, erklärt Siegfried Hartmann, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, und betont zugleich, dass man auf die Hilfe der Behörden in Tschechien angewiesen sei. Dort soll das Paar mit Shalomah leben – davon geht auf Nachfrage aktuell jedenfalls das Jugendamt in Dillingen aus.

Tschechische Polizei war mehrfach bei "Zwölf Stämmen"

Mehrfach habe die tschechische Polizei den „Zwölf Stämmen“ einen Besuch abgestattet, die Familie dort aber nicht angetroffen, sagt Hartmann. Wie intensiv die Kolleginnen und Kollegen jenseits der Grenze nach Shalomah suchten, wie wichtig sie den Fall des in Deutschland vermissten Mädchens nähmen, könne er nicht beurteilen, die Zusammenarbeit sei jedoch gut. Das erklärt auch Michael Lechner, Chef der mit dem Fall betrauten Kriminalpolizei in Dillingen. Es gebe aber auch noch Hinweise auf mögliche Aufenthaltsorte in anderen europäischen Ländern, denen man nachgehe.

Am Freitag vergangener Woche hat das Amtsgericht in Dillingen entschieden, den leiblichen Eltern das Sorgerecht für Shalomah nicht wieder zu geben. Es war ihnen entzogen worden, nachdem bekannt geworden war, dass Mitglieder der „Zwölf Stämme“ – die jahrelang in Klosterzimmern im Kreis Donau-Ries lebten – unter anderem körperliche Züchtigung als angemessene Erziehungsmethode ansehen.

Fall Shalomah: Jugendamt prüft "weitere Schritte"

Soweit er das beurteilen könne, habe sich an dieser Sichtweise nichts geändert, erklärte Richter Albert Stadlmayr und entschied, dass Shalomah zu ihren Pflegeeltern im Kreis Dillingen zurückkehren muss. Nur: Das Mädchen ist weiterhin verschwunden. „An diesem Dilemma hat sich ebenfalls nichts geändert“, sagt Stadlmayr und verweist auf das Jugendamt, das das Aufenthaltsbestimmungsrecht habe.

Dort erklärt man auf Nachfrage, dass ein sogenanntes Rückführungsverfahren eingeleitet worden sei, über das nun ein tschechisches Gericht befinden müsse. Parallel dazu werde überprüft, „welche weiteren Schritte vorgenommen werden können, um das Kindeswohl sicherzustellen“.

Legen Shalomahs Eltern Beschwere gegen das Dillinger Urteil ein?

Rechtsanwalt Michael Kremnitz wartet derweil auf eine Rückmeldung von Shalomahs leiblichen Eltern, die er in dem Sorgerechtsstreit vertritt. Seit Freitag habe er noch keinen Kontakt zu ihnen gehabt und daher auch noch nicht besprochen, ob er Beschwerde gegen die Dillinger Entscheidung einlegen soll.

Gleichzeitig könne er nicht ausschließen, dass die Eltern nach ihren Erfahrungen mit den deutschen Behörden zu dem Schluss kommen, weiterhin "im Untergrund" leben zu wollen. Eines stehe für ihn aber jetzt schon fest: Dass diejenige unter dem ganzen juristischen Tauziehen am meisten leide, die am wenigsten dafür könne: Shalomah.